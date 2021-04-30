РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Сотрудники пожарной части №307 Балашихи в рамках урока по пожарной безопасности рассказали воспитанникам детского сада №37 «Павленок» о причинах возникновения пожаров и недопустимости игр с огнем и электроприборами, сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ СиС МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Огнеборцы в доступной и увлекательной форме познакомили малышей с правилами пожарной безопасности. В честь Дня пожарной охраны России спасатели подарили детскому саду плакаты «Азбука МЧС», по которым дошколята смогут в будущем изучать буквы алфавита.

«В ходе занятия работники противопожарно-спасательной службы напомнили ребятам о недопустимости игр с огнем и электроприборами и рассказали, как можно вызвать пожарную охрану. Пожарные продемонстрировали детям оснащение автоцистерны и работу аварийно-спасательного инструмента», - сказал заместитель начальника пожарной части №307 Борис Веселов.

Он добавил, что любознательные малыши с радостью сфотографировались на фоне пожарной автоцистерны.

Всем детям раздали памятки «Единая служба спасения 112».