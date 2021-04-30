РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Жители подмосковного Красногорска могут приобрести пасхальные товары на тематической ярмарке, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В подмосковном Красногорске в преддверии Пасхи открылась ярмарка. Она проходит с одобрения настоятеля храма в Павшинской пойме.

На ярмарке работают порядка 20 торговых точек, где представлена праздничная продукция: пасхальные куличи, творожные пасхи, в том числе и пасхальные корзины, праздничная атрибутика, а также сырная, мясная и рыбная продукция производителей Подмосковья и других регионов.

Ярмарка пройдет до 3 мая включительно.

Жители Красногорска могут приобрести пасхальные товары по адресу: Красногорский бульвар у дома 28 на территории у Павшинского моста.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский сообщил, что во всех магазинах торговых сетей Подмосковья организованы места продажи пасхальных товаров, а именно тематические стойки, паллетная выкладка пасхальных куличей, наборов для окраски яиц, приготовления и украшения куличей и творожной пасхи.​