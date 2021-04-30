РИАМО - 30 апр. Москвичей предупредили о дожде, грозе и усилении порывов ветра до 18 м/с, предупреждение действует до 9 часов 1 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от других машин. Следует избегать внезапных опережений, перестроений, обгонов. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части нужно использовать светоотражающие элементы.

Помимо этого, в непогоду нельзя оставлять детей без присмотра.

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