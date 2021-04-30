РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. В парках подмосковной Балашихи в минувшем году побывало более 3,5 млн человек, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.

«Работе по благоустройству общественных пространств мы уделяем пристальное внимание. В 2017 году на территории Большой Балашихи был всего один парк, благоустройство которого не проводилось с советских времен. Сегодня на территории Балашихи 6 современных благоустроенных парков, которые в 2020 году, несмотря на пандемию, посетило более 3,5 млн человек», - сказал Юров.

Он добавил, что еще в 2018 году был благоустроен центральный парк «Пехорка», который считается лучшим и самым посещаемым парком Подмосковья, регулярно принимая у себя различные фестивали регионального и федерального значения. Важнейшим проектом стал и Пестовский парк.

«Сейчас территория полностью преобразилась. В текущем году начали очередной этап его благоустройства и уже к сентябрю закончат строительство и организацию скейт-парка, лыжероллерной трассы, прогулочной зоны в лесной части парка», - подчеркнул Юров.

Глава Балашихи также отметил, что были построены парки «Заречная» и «Солнечная», соединенные красивым пешеходным мостом, полностью преображен Никольский парк. В 2020 году начали создание Владимирского парка в микрорайоне Дзержинского рядом с Князь-Владимирским храмом. В парке установили памятную стелу и панно, посвященные истории Росгвардии, провели озеленение территории, установили детскую площадку.

Там, где нет возможности организовывать парки, были благоустроены скверы. По просьбе жителей преображены сквер в микрорайоне Южный, пространство около Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, в микрорайоне Северный, территория вокруг озера в микрорайоне Заря. В 2020 году в рамках программы «Инициативное бюджетирование» начали благоустройство Саввинского пруда.

«В текущем году приведем в порядок аллею Победы на улице Восточной, территорию у пруда в микрорайоне 1 Мая и вокруг пруда Коровка в микрорайоне Железнодорожный. По просьбе ветеранов благоустроим новый сквер на улице Звездной», - заключил Юров.