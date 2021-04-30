РИАМО - 30 апр. Под заселение по программе реновации в столице передали 85 домов, всего переехали или оформляют документы на переселение 36,6 тыс. жителей 248 старых домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На сегодняшний день построено 112 новых домов по реновации мощностью 1,3 млн кв. метров, 85 из них уже передали под заселение. Почти 29 тысяч участников программы уже получили ключи от новых квартир», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что сейчас строят 175 объектов мощностью 2,8 млн кв. метров, еще 96 объектов мощностью 1,9 млн кв. метров находятся в проектировании.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. По программе планируют расселить более 350 тыс. квартир, в которых живут около 1 млн человек.