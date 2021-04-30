Экологичный пикник: чем заменить одноразовую пластиковую посуду

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Как отмечает руководитель общественной организации «Мусора. Больше. Нет» Карина Ивченко, если посуда используется много раз – не так важно, из какого материала она сделана. Главное, что она «отрабатывает» свое воздействие на окружающую среду и в любом случае выигрывает у одноразовой, которая летит в мусорку.

«Обычно после пикника ее легко обтереть травой, песком, сполоснуть в речке от остатков пищи, а уже потом забрать с собой и помыть дома», – говорит Ивченко.

Пикник – это отдых на природе, и хорошо, если он не ложится бременем на саму природу, говорит директор группы закупок телемагазина Shopping Live Артем Скребец.

«Отказ от одноразового пластика в пользу бумажной посуды – тоже не самый оптимальный вариант. Бумага разлагается лучше пластика, но ее производство едва ли можно назвать экологичным», - считает он.

Вместо этого эксперт предлагает использовать пластиковую посуду многократно, ведь на производство изделий из вторичного сырья требуется в разы меньше ресурсов.

Пластик действительно наносит вред экологии, если после однократного применения он отправляется на свалку. А вот если его использовать несколько раз и правильно утилизировать, этот материал можно смело назвать безопасным, уверен специалист по закупкам.

«Выбираем аксессуары под настроение: например, яркую термосумку, вместительный термос или термокружку. А угощения отлично сохранятся в контейнерах. Отличный вариант – пластиковые контейнеры, которые закрываются герметичными крышками с силиконовыми ободками», – говорит Скребец.

Также он рекомендует обратить внимание на бутылки «два в одном», в которых сочетается емкость для хранения жидкости и соковыжималка.

«Берем с собой фрукты и выжимаем сок прямо на пикнике! Только перед покупкой обратите внимание, чтобы бутылка была произведена из гигиеничного и прочного боросиликатного стекла», – уточняет эксперт.

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