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  2. Экологичный пикник: чем заменить одноразовую пластиковую посуду
Шпаргалки

Экологичный пикник: чем заменить одноразовую пластиковую посуду

Чем заменить вредный пластик и как использовать его экологично, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Алексей Мальгавко
1

Бумажная посуда

  pixabay.com

Майские праздники открывают долгожданный сезон шашлыков. Однако этот излюбленный вид отдыха наших граждан наносит гигантский вред экологии, если подходить к нему неосознанно. Главный источник загрязнения – это кучи пластика, который чаще всего используется на пикниках.

Одноразовую пластиковую посуду можно с успехом заменить бумажной, считает доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова. Она быстро разлагается и не вредит окружающей среде. При этом бумажные стаканчики и тарелки стоят ненамного дороже своих пластиковых аналогов.

Однако даже полный отказ от пластика гарантирует полную безопасность для экологии, предупреждает эксперт. Дело в том, что в состав бумажных пакетов, упаковки и посуды входит первичная целлюлоза, которую получают в ходе вырубки деревьев.

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2

Деревянные и алюминиевые приборы

  pixabay.com

Отличной альтернативой пластиковой посуде являются одноразовые деревянные эко-приборы, говорит владелец ООО «Завод полимерного машиностроения», основатель сообщества Eco Skills Татьяна Сухарева. Они экологичны, эстетичны, удобны в использовании и не наносят никакого вреда окружающей среде.

«Посуда из дерева не раскаляется в руках, не выделяет вредных веществ при воздействии на нее тепла, в отличие от пластиковых изделий», – отмечает эксперт.

Кроме того, деревянные приборы не только имеют неповторимую природную фактуру, вызывающую ностальгию по былым временам, но и обладают некоторыми бактерицидными и тонизирующими свойствами, что в условиях эпидемиологической ситуации в мире – это дополнительный плюс.

Стоимость одноразовых деревянных приборов немного превышает цену пластиковых, добавляет Сухарева. Так, в среднем набор из 50 деревянных ложек или вилок обойдется в 120 рублей.

Эксперт в области экологии и устойчивого развития, руководитель проекта «+1Город» («Полезный город») Ксения Топоркова рекомендует вместо пластиковых вилок использовать деревянные шпажки или алюминиевые приборы, которые легче обычных по весу.

Овощи и фрукты лучше заранее помыть дома и привезти с собой в контейнерах. Для хлебобулочных изделий эксперт рекомендует использовать бумажные пакеты, которые затем можно сдать на переработку как макулатуру или сжечь на мангале, если вы что-то жарите.

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3

Многоразовое использование

© РИА Новости,   Павел Лисицын

Как отмечает руководитель общественной организации «Мусора. Больше. Нет» Карина Ивченко, если посуда используется много раз – не так важно, из какого материала она сделана. Главное, что она «отрабатывает» свое воздействие на окружающую среду и в любом случае выигрывает у одноразовой, которая летит в мусорку.

«Обычно после пикника ее легко обтереть травой, песком, сполоснуть в речке от остатков пищи, а уже потом забрать с собой и помыть дома», – говорит Ивченко.

Пикник – это отдых на природе, и хорошо, если он не ложится бременем на саму природу, говорит директор группы закупок телемагазина Shopping Live Артем Скребец.

«Отказ от одноразового пластика в пользу бумажной посуды – тоже не самый оптимальный вариант. Бумага разлагается лучше пластика, но ее производство едва ли можно назвать экологичным», - считает он.

Вместо этого эксперт предлагает использовать пластиковую посуду многократно, ведь на производство изделий из вторичного сырья требуется в разы меньше ресурсов.

Пластик действительно наносит вред экологии, если после однократного применения он отправляется на свалку. А вот если его использовать несколько раз и правильно утилизировать, этот материал можно смело назвать безопасным, уверен специалист по закупкам.

«Выбираем аксессуары под настроение: например, яркую термосумку, вместительный термос или термокружку. А угощения отлично сохранятся в контейнерах. Отличный вариант – пластиковые контейнеры, которые закрываются герметичными крышками с силиконовыми ободками», – говорит Скребец.

Также он рекомендует обратить внимание на бутылки «два в одном», в которых сочетается емкость для хранения жидкости и соковыжималка.

«Берем с собой фрукты и выжимаем сок прямо на пикнике! Только перед покупкой обратите внимание, чтобы бутылка была произведена из гигиеничного и прочного боросиликатного стекла», – уточняет эксперт.

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4

Эко-мешки

  pixabay.com

Орехи, фрукты и овощи для пикника рекомендуется упаковывать в тканевые эко-мешки. Если совсем без упаковки не получается, Татьяна Сухарева советует выбирать максимально перерабатываемые виды: стекло, металл, бумагу или картон. В крайнем случае – пластик с маркировками «1», «2», «5».

«Избегайте многослойных материалов, например, фольгированного пластика и упаковок типа Tetra Pak, но самое главное – уберите после себя мусор», – говорит эксперт.

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5

Правильная утилизация

© РИА Новости,   Алексей Мальгавко

«Весь мусор обязательно соберите после пикника в два пакета. В первый положите все, что можно сдать на переработку: стекло, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, бумагу, а во второй – все остальное. Органические отходы, такие как огрызки яблок и косточки от фруктов закопайте, они станут удобрением для растений», – советует Ксения Топоркова.

Эксперт напоминает, что найти ближайшие баки для вторсырья можно на карте проекта «+1Город», выбрав свой регион.

Сейчас на карте указано около 40 000 точек сбора вторсырья по всей России. Эко-активист советует строить маршрут так, чтобы было удобно заехать туда по пути домой.

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Съедобная посуда

© РИА Новости,   Саид Царнаев

Пожалуй, самый модный мировой тренд как альтернатива одноразовому пластику – съедобная посуда. Это не только экологично, но и модно, говорит профессор департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Каминская.

«Она не так широко используется в нашей стране – в основном в ресторанах, кафе и заведениях быстрого питания. В то же время, все больше клиентов обращают на нее внимание, и спрос постепенно увеличивается», – рассказывает эксперт.

Например, это съедобные стаканчики для кофе на основе ЗОЖ-отрубей, столовые приборы из риса и пшеницы и даже бутылки для воды из морских водорослей. Такую посуду вслед за Европой и США уже начали производить и в России.

Однако комплексного подхода к изготовлению всего комплекта съедобной посуды для пикника на российском рынке пока нет, зачастую о ней говорят лишь в контексте стартапов, добавляет профессор.

Но при желании можно изготовить съедобную посуду самостоятельно. В Интернете есть множество лайфхаков на эту тему.

А вот предпринимателей, занимающиеся выпуском такой посуды, ждет большое будущее – это реальная возможность занять новую нишу в бизнесе. С одной стороны, съедобная посуда удобна, так как полностью исключает необходимость мытья или утилизации, являясь при этом продуктом питания. С другой, экологические ценности и разумное потребление уже стали модным трендом среди современной молодежи и просто хорошим тоном.

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Переработка отходовПластикПикникПриродаМусорУтилизацияЭкологияЕда
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