Экологичный пикник: чем заменить одноразовую пластиковую посуду

Бумажная посуда
Майские праздники открывают долгожданный сезон шашлыков. Однако этот излюбленный вид отдыха наших граждан наносит гигантский вред экологии, если подходить к нему неосознанно. Главный источник загрязнения – это кучи пластика, который чаще всего используется на пикниках.
Одноразовую пластиковую посуду можно с успехом заменить бумажной, считает доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова. Она быстро разлагается и не вредит окружающей среде. При этом бумажные стаканчики и тарелки стоят ненамного дороже своих пластиковых аналогов.
Однако даже полный отказ от пластика гарантирует полную безопасность для экологии, предупреждает эксперт. Дело в том, что в состав бумажных пакетов, упаковки и посуды входит первичная целлюлоза, которую получают в ходе вырубки деревьев.
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Деревянные и алюминиевые приборы
Отличной альтернативой пластиковой посуде являются одноразовые деревянные эко-приборы, говорит владелец ООО «Завод полимерного машиностроения», основатель сообщества Eco Skills Татьяна Сухарева. Они экологичны, эстетичны, удобны в использовании и не наносят никакого вреда окружающей среде.
«Посуда из дерева не раскаляется в руках, не выделяет вредных веществ при воздействии на нее тепла, в отличие от пластиковых изделий», – отмечает эксперт.
Кроме того, деревянные приборы не только имеют неповторимую природную фактуру, вызывающую ностальгию по былым временам, но и обладают некоторыми бактерицидными и тонизирующими свойствами, что в условиях эпидемиологической ситуации в мире – это дополнительный плюс.
Стоимость одноразовых деревянных приборов немного превышает цену пластиковых, добавляет Сухарева. Так, в среднем набор из 50 деревянных ложек или вилок обойдется в 120 рублей.
Эксперт в области экологии и устойчивого развития, руководитель проекта «+1Город» («Полезный город») Ксения Топоркова рекомендует вместо пластиковых вилок использовать деревянные шпажки или алюминиевые приборы, которые легче обычных по весу.
Овощи и фрукты лучше заранее помыть дома и привезти с собой в контейнерах. Для хлебобулочных изделий эксперт рекомендует использовать бумажные пакеты, которые затем можно сдать на переработку как макулатуру или сжечь на мангале, если вы что-то жарите.
Многоразовое использование
Как отмечает руководитель общественной организации «Мусора. Больше. Нет» Карина Ивченко, если посуда используется много раз – не так важно, из какого материала она сделана. Главное, что она «отрабатывает» свое воздействие на окружающую среду и в любом случае выигрывает у одноразовой, которая летит в мусорку.
«Обычно после пикника ее легко обтереть травой, песком, сполоснуть в речке от остатков пищи, а уже потом забрать с собой и помыть дома», – говорит Ивченко.
Пикник – это отдых на природе, и хорошо, если он не ложится бременем на саму природу, говорит директор группы закупок телемагазина Shopping Live Артем Скребец.
«Отказ от одноразового пластика в пользу бумажной посуды – тоже не самый оптимальный вариант. Бумага разлагается лучше пластика, но ее производство едва ли можно назвать экологичным», - считает он.
Вместо этого эксперт предлагает использовать пластиковую посуду многократно, ведь на производство изделий из вторичного сырья требуется в разы меньше ресурсов.
Пластик действительно наносит вред экологии, если после однократного применения он отправляется на свалку. А вот если его использовать несколько раз и правильно утилизировать, этот материал можно смело назвать безопасным, уверен специалист по закупкам.
«Выбираем аксессуары под настроение: например, яркую термосумку, вместительный термос или термокружку. А угощения отлично сохранятся в контейнерах. Отличный вариант – пластиковые контейнеры, которые закрываются герметичными крышками с силиконовыми ободками», – говорит Скребец.
Также он рекомендует обратить внимание на бутылки «два в одном», в которых сочетается емкость для хранения жидкости и соковыжималка.
«Берем с собой фрукты и выжимаем сок прямо на пикнике! Только перед покупкой обратите внимание, чтобы бутылка была произведена из гигиеничного и прочного боросиликатного стекла», – уточняет эксперт.
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Эко-мешки
Орехи, фрукты и овощи для пикника рекомендуется упаковывать в тканевые эко-мешки. Если совсем без упаковки не получается, Татьяна Сухарева советует выбирать максимально перерабатываемые виды: стекло, металл, бумагу или картон. В крайнем случае – пластик с маркировками «1», «2», «5».
«Избегайте многослойных материалов, например, фольгированного пластика и упаковок типа Tetra Pak, но самое главное – уберите после себя мусор», – говорит эксперт.
Правильная утилизация
«Весь мусор обязательно соберите после пикника в два пакета. В первый положите все, что можно сдать на переработку: стекло, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, бумагу, а во второй – все остальное. Органические отходы, такие как огрызки яблок и косточки от фруктов закопайте, они станут удобрением для растений», – советует Ксения Топоркова.
Эксперт напоминает, что найти ближайшие баки для вторсырья можно на карте проекта «+1Город», выбрав свой регион.
Сейчас на карте указано около 40 000 точек сбора вторсырья по всей России. Эко-активист советует строить маршрут так, чтобы было удобно заехать туда по пути домой.
Съедобная посуда
Пожалуй, самый модный мировой тренд как альтернатива одноразовому пластику – съедобная посуда. Это не только экологично, но и модно, говорит профессор департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Каминская.
«Она не так широко используется в нашей стране – в основном в ресторанах, кафе и заведениях быстрого питания. В то же время, все больше клиентов обращают на нее внимание, и спрос постепенно увеличивается», – рассказывает эксперт.
Например, это съедобные стаканчики для кофе на основе ЗОЖ-отрубей, столовые приборы из риса и пшеницы и даже бутылки для воды из морских водорослей. Такую посуду вслед за Европой и США уже начали производить и в России.
Однако комплексного подхода к изготовлению всего комплекта съедобной посуды для пикника на российском рынке пока нет, зачастую о ней говорят лишь в контексте стартапов, добавляет профессор.
Но при желании можно изготовить съедобную посуду самостоятельно. В Интернете есть множество лайфхаков на эту тему.
А вот предпринимателей, занимающиеся выпуском такой посуды, ждет большое будущее – это реальная возможность занять новую нишу в бизнесе. С одной стороны, съедобная посуда удобна, так как полностью исключает необходимость мытья или утилизации, являясь при этом продуктом питания. С другой, экологические ценности и разумное потребление уже стали модным трендом среди современной молодежи и просто хорошим тоном.
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