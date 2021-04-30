РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Сотрудников Красногорского пожарно-спасательного гарнизона в пятницу поздравили с профессиональным праздником, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, состоялось во Дворце культуры «Подмосковье». В нем приняли участие начальник гарнизона Роман Мирошниченко, глава Красногорска Алексей Спасский, депутат Мособлдумы Галина Уткина, председатель совета депутатов муниципалитета Сергей Трифонов.
Он отметил, что сотрудники пожарной охраны объединены целью нести добро и быть полезными государству и обществу. Отдельную благодарность начальник пожарно-спасательного гарнизона выразил добровольным пожарным.
«Мы все не раз видели, как общественники принимают активное участие в тушении пожаров и порой наравне с профессионалами выполняют задачу», - подчеркнул Мирошниченко.
Пожарная охрана России отмечает 372-летие с момента образования. По словам Алексея Спасского, за этот срок эволюционировали техника, вооружение. Ежедневно возрастает сложность выполняемых задач. Но неизменным остаются неравнодушные несгибаемые люди, которые находятся в борьбе с огненной стихией.
«Сегодня Красногорский гарнизон - это 250 «боевых штыков» и 140 членов добровольной пожарной дружины, которая считается одной из лучших и самых организованных в Московской области. Слова благодарности ветеранам, которые хранят традиции, благоданость тем, кто сейчас находится на передовой. Пожелать хочется здоровья, удачи, благополучия. Сухих вам рукавов!» - сказал глава округа.
Группе сотрудников Красногорского пожарно-спасательного гарнизона вручили награды.
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