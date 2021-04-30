РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Сотрудников Красногорского пожарно-спасательного гарнизона в пятницу поздравили с профессиональным праздником, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, состоялось во Дворце культуры «Подмосковье». В нем приняли участие начальник гарнизона Роман Мирошниченко, глава Красногорска Алексей Спасский, депутат Мособлдумы Галина Уткина, председатель совета депутатов муниципалитета Сергей Трифонов.

«Уважаемые коллеги, друзья, ветераны! В этот день хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником. Пожелать счастья, здоровья, семейного благополучия и поблагодарить за работу, которую мы выполняем много лет, переняв исторический запас знаний, который нам передали наши предшественники», - обратился к присутствующим Мирошниченко.

Он отметил, что сотрудники пожарной охраны объединены целью нести добро и быть полезными государству и обществу. Отдельную благодарность начальник пожарно-спасательного гарнизона выразил добровольным пожарным.

«Мы все не раз видели, как общественники принимают активное участие в тушении пожаров и порой наравне с профессионалами выполняют задачу», - подчеркнул Мирошниченко.

Пожарная охрана России отмечает 372-летие с момента образования. По словам Алексея Спасского, за этот срок эволюционировали техника, вооружение. Ежедневно возрастает сложность выполняемых задач. Но неизменным остаются неравнодушные несгибаемые люди, которые находятся в борьбе с огненной стихией.

«Сегодня Красногорский гарнизон - это 250 «боевых штыков» и 140 членов добровольной пожарной дружины, которая считается одной из лучших и самых организованных в Московской области. Слова благодарности ветеранам, которые хранят традиции, благоданость тем, кто сейчас находится на передовой. Пожелать хочется здоровья, удачи, благополучия. Сухих вам рукавов!» - сказал глава округа.

Группе сотрудников Красногорского пожарно-спасательного гарнизона вручили награды.