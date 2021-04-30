РИАМО - 30 апр. В Подмосковье к празднованию Дня Победы проверили свыше 2,2 тыс. мемориальных комплексов. В их число вошли комплексы с архитектурными сооружениями, памятники, воинские захоронения, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В результате надзорных действий выявлено 225 нарушений, уже устранено – 183. К 9 мая будет приведен в порядок каждый мемориальный комплекс и памятник воинской славы», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области - главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов.

Госадмтехнадзор региона ежегодно проводит контрольно-надзорные мероприятия в рамках операции «Мемориал». Проверяются храмы, монументы, кладбища, состояние мест отходов, объектов наружного освещения, ограждений, подъездных путей.

В Подмосковье более 3,1 тыс. мемориальных памятников и комплексов.