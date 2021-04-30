РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В трех парках подмосковного Подольска 9 мая пройдут тематические программы ко Дню Победы, а завершится празднование салютом на четырех площадках, сообщается на сайте администрации округа.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Все желающие могут принять участие, подав заявку на сайте акции. Шествия к традиционным местам проведения общественных мероприятий в День Победы в округе проводиться не будут. Но на самих площадях памятные мероприятия и возложения к памятникам, установленным в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоятся.

Возложения в 12:00 пройдут на площади Славы, в микрорайоне Климовск в 10:00 на Ихтиманской площади у памятника Неизвестному солдату, в 11:00 – у памятника Скорбящей матери на Октябрьской площади.

Завершатся праздничные мероприятия фейерверками в 22:00, которые устроят в сквере Поколений в Подольске, а также в микрорайонах Кузнечики, Климовск, Львовский.

9 мая с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00 на центральных городских общественных пространствах состоится акция «Песни Победы». Учреждения образования, культуры, спорта и по работе с молодежью организуют музыкальное звуковое оформление без концертных программ.

В День Победы тематические программы пройдут в городском парке культуры и отдыха имени Талалихина, в детском парке на Весенней и парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск, на площади перед ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский, на территориях у Сельских домов культуры «Молодежный» и «Быково». В парках будет организована работа выездных точек общественного питания с солдатской кашей и чаем, торговля сувенирной продукцией.

В Зеленом театре парка имени Виктора Талалихина в Подольске 8 и 9 мая по договору с «Мособлкино» планируется показ художественных фильмов о Великой Отечественной войне. Для поколения детей войны организуют бесплатное катание на колесе обозрения.

Музеи округа в День Победы будут работать бесплатно.

В 2020 году родилась добрая традиция организации акций «Звонок ветерану», «Фронтовые концертные бригады», «Окна Победы», «Поющие дома». В текущем году акции проведут снова.

9 мая в 18:50 жители примут участие во Всероссийской минуте молчания.

3 мая состоится открытое первенство по легкой атлетике «Майский старт», 8 мая – фестиваль конного спорта, 9 мая – Открытый турнир по воздушно-силовой атлетике и патриотическая акция «Рекорд Победы» в парке культуры и отдыха Талалихина.