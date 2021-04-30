РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. Жители городского округа Мытищи задолжали за тепловую энергию около 600 млн рублей, сообщил главный инженер АО «Мытищинская теплосеть» Иван Михайловский.

В пятницу в Мытищах состоялся круглый стол Общественной палаты городского округа, в рамках которого подвели итоги отопительного сезона в муниципалитете.

«Основная проблема по Мытищинской теплосети на сегодняшний день связана с тем, что у жителей имеется большая задолженность за тепловую энергию. Она составляет порядка 600 млн рублей», – сказал Михайловский.

Как следует из презентации АО «Мытищинская теплосеть», представленной на мероприятии, к центральному теплоснабжению в городском округе подключено 1,8 тыс. зданий – 30 объектов культуры и спорта, 1 201 жилой дом, 154 объекта народного образования, 56 объектов здравоохранения и 359 прочих объектов. Более 200 тыс. жителей пользуются централизованным теплоснабжением.