РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 апр. В Щелкове состоялась пресс-конференция на тему детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Ежегодно с наступлением весенне-летнего сезона обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних водителей велосипедов и мототранспорта. Как правило, ребята начинают использовать велосипеды и мототранспорт, не дожидаясь наступления полностью благоприятных погодных условий, передвигаются по автомобильным дорогам общего пользования и зачастую пренебрегают использованием средств защиты (шлем, перчатки, налокотники и наколенники).

Так, в 2020 году на территории Московской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних водителей в возрасте от 0 до 16 лет, в результате 2 ребенка погибли и 49 получили телесные повреждения.

В последнее время у подрастающего поколения набирают популярность новые индивидуальные электрические средства передвижения, к которым относятся сегвеи, электросамокаты, электроскейты, моноколеса, гироскутеры. Их пользователи в российском законодательстве не имеют правового статуса, а правила передвижения на них в населенных пунктах и за их пределами отсутствуют. В результате пользователи данных средств, многие из которых способны развивать высокую скорость и являться источником повышенной опасности для окружающих, передвигаются на них по проезжей части, тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, пешеходным переходам.

На территории Московской области в 2020 году зарегистрировано 3 ДТП с участием несовершеннолетних водителей СИМ.

Сотрудники ГИБДД отметили, что в целях предупреждения случаев детского дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних водителей и повышения уровня их защищенности во время участия в дорожном движении, крайне важно активизировать деятельность по целевому информированию как родительской общественности, так и детей и подростков, использующих для передвижения вело- и мототранспорт, самокаты и различные средства индивидуальной мобильности.