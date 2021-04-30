РИАМО - 30 апр. Несмотря на сравнительно небольшой вес, спасенный медвежонок из Красноярского края ест по 6 килограммов мяса и рыбы в день, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Медвежонка спасли с острова Большевик в Красноярском крае, где он прибился к золотодобытчикам. Детеныш не умел охотиться и полагался в добыче еды на людей.

«Овощи и фрукты ей (медвежонку – ред.) неинтересны, мишка очень любит мясо и рыбу. Ест примерно 6 килограммов мяса и 6 килограммов рыбы в день. Очень полюбился ей живой карп», - сказала Акулова.

По ее словам, в ближайшее время в водоем в вольере планируют выпустить живого карпа, чтобы медвежонок смог проявлять повадки и ловить рыбу, как в живой природе.

«Медвежонку где-то 1,5 года. Весит где-то 56 килограммов, хотя должна 90. Она активная, но достаточно маленькая и по внешнему виду напоминает маленького медвежонка, но она уже не малышка, а подросток», - отметила Акулова.

Она добавила, что окончательное решение по судьбе медвежонка пока не принято. Будут решать, куда распределят медвежонка.