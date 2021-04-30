РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. В 2020-2021 годах количество обращений граждан в Мытищинскую теплосеть по техническим вопросам и вопросам, касающимся разъяснений по оплате за потребленные коммунальные ресурсы, сократилось на 20% и составило 742 обращения, следует из презентации АО «Мытищинская теплосеть».

В пятницу в Мытищах состоялся круглый стол Общественной палаты муниципалитета, в рамках которого подвели итоги отопительного сезона в округе. На мероприятии была представлена презентация АО «Мытищинская теплосеть».

Как отмечается в документе, в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов аварийных ситуаций с поставкой газа, электроэнергии, воды на предприятие, а также с поставкой тепловой энергии не было. Количество ремонтно-восстановительных работ на трассах сократилось на 20% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном и составило 45 (в 2019-2020 годах было 56).

Количество обращений граждан по техническим вопросам и вопросам, касающимся разъяснений по оплате за потребленные коммунальные ресурсы, сократилось на 20% и составило 742 штуки (в 2019-2020 годах было 928 штук).

Это связано с тем, что на предприятии непрерывно идут модернизация оборудования, замена устаревших теплосетей, переоборудование источников, установка высокотехнологичного и современного оборудования, узлов регулирования. К началу осенне-зимнего периода 2020-2021 годов было заменено 10,1 км теплосетей и смонтировано 129 ИТП/АУР.

Сокращение обращений жителей также связано с организацией на предприятии круглосуточного профессионального обслуживания потребителей: прямой доступ потребителей к специалистам предприятия по электронной почте, через колл-центр, сайт и социальные сети в формате 24/7.