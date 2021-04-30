РИАМО - 30 апр. Московский зоопарк в течение майских праздников проведет голосование по выбору имени для нового белого медвежонка. Можно будет выбрать из двух вариантов - Хатанга и Рада, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее в зоопарк прибыл белый медвежонок, спасенный с острова Большевик Красноярского края.

«Мы предлагаем нашим посетителям выбрать в соцсетях имя. Жители села Хатанга, откуда медвежонок приехал, хотели бы называть ее Хатанга. Наши киперы хотели бы назвать ее Рада. Просим выбрать, какое нам дать ей имя», - сказала Акулова.

Она отметила, что голосование будет идти в течение майских праздников и завершится к 12 мая.

«Она все знает, у нее пацанский характер. Такая резкая девочка», - рассказала о медвежонке Акулова.

По ее словам, медвежонок здоров, зубы у него в порядке, есть только проблемы с весом.

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