РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 апр. В Королеве пожарные провели показательные выступления в честь профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
В пятницу исполнилось 372 года со дня образования пожарной охраны в России. В честь праздника пожарные провели показательные выступления. Лучших огнеборцев наградили медалями различных степеней за отличную службу и за отличия в ликвидации чрезвычайной ситуации, знаками за заслуги и благодарностями главы города.
С поздравительной речью выступил начальник пожарно-спасательного гарнизона Роман Новичков. Пожарных также поздравил заместитель главы городской администрации Андрей Коротков.
На празднике для детей провели показ пожарной техники, продемонстрировали работу инструментов, показали защитные костюмы. Кульминацией праздника стали тушение пожара, демонстрация работы пожарных в условиях замкнутого пространства и фонтан из пожарных рукавов.
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