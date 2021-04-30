РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 апр. В Королеве пожарные провели показательные выступления в честь профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу исполнилось 372 года со дня образования пожарной охраны в России. В честь праздника пожарные провели показательные выступления. Лучших огнеборцев наградили медалями различных степеней за отличную службу и за отличия в ликвидации чрезвычайной ситуации, знаками за заслуги и благодарностями главы города.

С поздравительной речью выступил начальник пожарно-спасательного гарнизона Роман Новичков. Пожарных также поздравил заместитель главы городской администрации Андрей Коротков.

«Сегодня мы отмечаем свой профессиональный праздник. Часто, спасая людей из пожара, вы рискуете своей жизнью. Профессионализм, смелость, мужество, готовность всегда прийти на помощь и умение быстро принять единственно правильное решение вызывают искреннее уважение. Спасение людей - главный результат вашей работы. Поздравляю с праздником!» - сказал Новичков.

На празднике для детей провели показ пожарной техники, продемонстрировали работу инструментов, показали защитные костюмы. Кульминацией праздника стали тушение пожара, демонстрация работы пожарных в условиях замкнутого пространства и фонтан из пожарных рукавов.