РИАМО - 30 апр. 7 мая до 13:00 и в течение всего дня 9 мая Московский Кремль будет закрыт для посещения, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая состоится генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. 9 мая пройдут сам парад Победы и другие торжественные мероприятия.

В параде примут участие свыше 12 тыс. военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

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