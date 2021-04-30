«Уважаемые жители округа! Нас ждут майские праздники и продолжительные выходные. Спешим сообщить, что наземный пассажирский транспорт городского округа Люберцы будет осуществлять работу по расписанию выходного дня: 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая – по расписанию субботы, 2 и 9 мая – по расписанию воскресенья», – говорится в сообщении.