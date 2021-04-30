РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. В городском округе Люберцы в майские праздники наземный пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня, сообщает управление транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета.
«Уважаемые жители округа! Нас ждут майские праздники и продолжительные выходные. Спешим сообщить, что наземный пассажирский транспорт городского округа Люберцы будет осуществлять работу по расписанию выходного дня: 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая – по расписанию субботы, 2 и 9 мая – по расписанию воскресенья», – говорится в сообщении.
Жителей призвали заранее планировать свои поездки на общественном транспорте.
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