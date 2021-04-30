РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 апр. В Котельниках прошел исторический «Диктант Победы», в нем приняли участие глава округа Сергей Жигалкин, депутаты совета депутатов, молодогвардейцы, ученики школ, сотрудники организаций и другие, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция прошла 29 апреля. Традиционно в Котельниках диктант проходил в трех общеобразовательных школах (№№1, 2, 3). К ним присоединились еще два места проведения: библиотека клуба «Надежда» и библиотека ДК «Силикат».

Диктант состоял из 25 вопросов, время написания составило 45 минут. Вопросы попадались с подвохом. В этом году упор делался на значимые события времен Великой Отечественной войны и подвиги Георгия Жукова. Участников просили даже вспомнить названия песен и кадры из советских фильмов. По окончании диктанта всем участникам выдали именные сертификаты.

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» проходит во всех регионах страны и за рубежом при поддержке «Единой России» совместно с Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».