РИАМО - 30 апр. Земельный участок под строительство комплекса с Ледовым дворцом выставили на торги в столице, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участок находится на юго-западе Москвы по адресу: коммунальная зона «Садки», улица Поляны, владение 12, участок 2.

Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что площадь участка составляет 2,6 га. Он запланирован к реализации на торгах.

Она добавила, что размещение комплекса и Ледового дворца на участке уже одобрено.

Решение о том, чтобы выставить участок на торги, приняла ГЗК Москвы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.