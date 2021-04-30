РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Более 1 тыс. т старых шин удалось собрать в Балашихе на двух площадках «Мегабак» в 2020 году, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.

Мероприятие провели 29 апреля во Дворце культуры «Балашиха». В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Балашиха одной из первых в Московской области присоединилась к проекту «Мегабак». Сегодня в городском округе работают две площадки - в Балашихе и микрорайоне Железнодорожный, куда жители могут привезти и сдать сортированные отходы: мебель, шины, батарейки, лампочки, пластик, бытовую технику, макулатуру. Только шин в 2020 году там было собрано более 1 тыс. т», - сказал Юров.

Он добавил, что популярность данных площадок возрастает с каждым днем. В планах - открытие еще двух площадок: в центре микрорайона Железнодорожный и на Объездном шоссе.