РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. На территории городского округа Люберцы в текущем году планируют адаптировать для маломобильных граждан более 90 социально значимых объектов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В рамках реализации проекта «Доступная среда» и по обращению инвалида I-й группы было проведено выездное комиссионное обследование с целью выявления и дальнейшего устранения препятствий по маршруту движения заявителя к социально значимым объектам.

В состав комиссии вошли сотрудники управления социальной политики, благоустройства, потребительского рынка, услуг и рекламы, дорожного хозяйства администрации, территориального управления Томилино-Октябрьский, Люберецкого окружного управления социальной защиты населения. По итогам проведения проверки выявлен ряд недостатков, которые необходимо устранить.

«Всего на 2021 год запланирован к адаптации 91 объект: 7 объектов образования, 1 объект спорта, 12 дворовых территорий, 25 подъездов, 40 объектов ДТИ, 6 объектов торговли», - отметил Ружицкий.