РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 апр. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин встретился с медицинскими работниками Щелковской подстанции скорой помощи и поздравил их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

День работника скорой помощи был установлен в 2020 году постановлением правительства РФ, его отмечают 28 апреля.

«Медики — это люди, от оперативной, профессиональной и слаженной работы которых буквально зависят наши жизни, наше здоровье. От всей души поздравил коллектив Щелковской подстанции скорой. Сейчас большая нагрузка и ответственность лежат на плечах работников здравоохранения. Пик пандемии благодаря их самоотверженному труду мы прошли ровно. Большая заслуга в этом работников скорой помощи. Благодарю их за мужество, профессионализм и неравнодушие», — сказал Шапкин.

Депутат вручил ряду сотрудников скорой помощи благодарственные письма, а также подарил несколько чайных сервизов для всего коллектива.