РИАМО - 30 апр. Участок Каланчевская - Курский вокзал МЦД-2 4 мая и 11-14 мая с 13 до 15 часов будет закрыт для движения поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ограничения вводят из-за проведения сложных работ для развития МЦД-2 и запуска МЦД-4. Работы будут проводить во время технологических «окон».

Помимо этого, в ночь с 9 на 10 мая (22:30 – 04:30) и с 10 на 11 мая (00:20 – 04:30) на перегоне Москва-товарная-Курская – Люблино-сортировочное установят два светофора с дальнейшим подключением к системе, которая отвечает за управление движением поездов в автоматическом режиме.

Пассажиров попросили обратить внимание на то, что расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 на время технологических «окон» изменятся.

Также пассажиров просят отнестись к работам с пониманием и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».