РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Главгосстройнадзор Московской области помог решить проблему жителей Красногорска с откачкой воды с территории детской площадки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жители жаловались на затопление детской площадки в Нахабине на улице Молодежной. Представители Главгосстройнадзора провели совещание на месте, на котором определили сроки откачки воды.

Кроме того, застройщик ООО «СЗ «Стройиндустрия» отсыпал ограждение с внутренней стороны, чтобы избежать повторного затопления.

Всего за прошедшую неделю сотрудниками Главгосстройнадзора было проведено более 30 встреч и более 40 телефонных разговоров с заявителями.

В Рузе, Люберцах и Ступине восстановлены поврежденные ограждения строительных площадок и вывезен с их территорий строительный мусор. В Одинцове проведены работы по устранению движения стоков со строительной площадки в ливневую канализацию.

Выезды на объекты прошли и по вопросам самовольного строительства. Таких обращений поступило 12. Самовольность объектов подтвердилась по восьми адресам. По ним направлены уведомления о выявлении самовольных построек в администрации городских округов Ленинский, Долгопрудный, Домодедово, Одинцовский.

Всего с 1 апреля в Главгосстройнадзор поступило 261 обращение.