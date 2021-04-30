РИАМО - 30 апр. За минувшие сутки в Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели 517 человек, за это же время скончались 20 пациентов с Covid-19, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с инфекцией.

Всего в Московской области выявлен 249 881 случай инфицирования коронавирусом. Скончался 5821 человек, выздоровели и выписались 205 622 человека.

Чтобы обезопасить себя в период майских праздников, жителей Подмосковья призывают вакцинироваться от коронавируса. Сделать это можно более чем в 220 стационарных пунктах.

В Московской области не будут вводить Covid-ограничения на период праздников. Пункты вакцинации продолжат свою работу.

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