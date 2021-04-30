РИАМО - 30 апр. За минувшие сутки в Подмосковье выявили еще 651 случай инфицирования коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии выявлен 249 881 случай Covid-19, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с инфекцией.

За сутки в регионе скончались 20 человек с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии умер 5821 человек с Covid-19.

Ранее жителям Московской области порекомендовали позаботиться о своем здоровье и защитить себя от коронавируса с помощью прививки, чтобы без проблем провести длинные майские праздники. Вакцинация в регионе доступна более чем в 220 стационарных пунктах.

В Подмосковье также работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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