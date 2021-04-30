РИАМО - 30 апр. Еще на 6 автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» теперь есть информационные экраны Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Инфоэкраны появились в Луховицах, Воскресенске, Егорьевске, Лотошине, Можайске и Талдоме, сообщает пресс-служба «Мострансавто».

Инфоэкраны устанавливают на социально значимых объектах с высокой посещаемостью в городах Подмосковья. Инфоэкраны монтируют в рамках проекта по формированию единого информационного пространства и повышению комфорта жителей и гостей Подмосковья.

Такие экраны появляются и в залах ожидания автовокзалов и автостанций «Мострансавто». К концу апреля всего установлено 25 инфоэкранов.

Пассажиры могут увидеть на инфоэкране региональные новости, информацию о принятых властями решениях, другие актуальные социальные материалы. Информацию показывают без звука.

Пассажирам напомнили, что на автостанциях и автовокзалах нужно надевать защитные маски или респираторы.

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