РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Отбор и анализ проб атмосферного воздуха регулярно проводят в Балашихе в 4 точках на границе с санитарно-защитной зоной полигона ТБО «Кучино», по данным наблюдений за 2020 год, зафиксирована низкая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.

Мероприятие провели 29 апреля во Дворце культуры «Балашиха». В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Рекультивацию полигона ТБО «Кучино» завершили в 2020 году. За прошедшие 3,5 года проделана огромная работа правительством региона, администрацией округа, проектными институтами и подрядными организациями и, безусловно, нашими общественниками, рабочей группой по разработке и реализации проекта рекультивации. Во многом в тех решениях, которые реализованы на полигоне, мы стали первопроходцами в нашей стране», - сказал Юров.

Он добавил, что благодаря проведенным работам уровень содержания вредных веществ в воздухе городского округа снизился в 5 раз. Регулярно осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха на трех стационарных постах наблюдений.

«Дополнительного в рамках муниципального контракта проводим отбор и анализ проб атмосферного воздуха в четырех точках на границе с санитарно-защитной зоной полигона. По данным наблюдений за 2020 год, степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как низкая», - подчеркнул Юров.

Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Комплекс мероприятий по рекультивации стал проводится с мая 2018 года.