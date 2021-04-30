РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. В городском округе Мытищи привели в порядок территории на 1-ом Рупасовском переулке, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В Московской области завершается месячник благоустройства.

«Я считаю, выходить на субботники - хорошая традиция. Хоть это мероприятие нам досталось с советского прошлого, и есть доля скептицизма, однако люди приходят на субботники с хорошим настроением, улыбкой на лице. А самое главное - есть удовлетворение от проделанной работы», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что часто проезжает по 1-му Рупасовскому переулку. По словам Азарова, это был один из самых грязных участков в центральной части города. Теперь там чисто.

«Спасибо сотрудникам управлений ЖКХ и благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства и УКС ЖКХ. И несмотря на то, что месячник благоустройства завершается, все же работы по наведению чистоты продолжаются», - отметил Азаров.