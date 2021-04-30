РИАМО - 30 апр. С 1 мая Московский зоопарк перейдет на летнее расписание и увеличит время работы на 3,5 часа, теперь гости смогут увидеть тех, кто обитает в его стенах с 7:30 до 22:00, сообщает пресс-служба зоопарка.

Так, гости зоопарка познакомятся с росомахой Кренделем, которая предпочитает обследовать по утрам свои владения. Также у них будет возможность последить за тем, как панды Жуи и Диндин жуют бамбук после пробуждения или увидеть то, насколько красные панды Рыжик и Зень активны вечером.

На завтрак в первой половине дня выходят львы, тундровые волки и медведи. Утром у посетителей парка также есть шанс повидаться с бурой медведица Розой и гималайцем Алладином.

С приходом тепла в вольеры также стали выходить животные, которые любят тепло. Таким образом, в Московском зоопарке можно увидеть то, как гуляют кошачьи лемуры, зебра, жирафы Липа и Самсон.

В текущем году у некоторых обитателей уже появились потомки. Так, в павильоне Бабочки тропиков можно увидеть птенцов кудрявого пеликана.

В настоящее время в зоопарке ведется строительство, это поможет сделать жизнь обитателей этого места комфортнее и никак не помешает доступу к вольерам.

Кроме того, на текущий момент остается закрытым пешеходный мост на Новую территорию. Пройти можно по переходу через улицу Большая Грузинская. Для того, чтобы сориентироваться, необходимо обращать внимание на указатели.