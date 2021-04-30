РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Шоу, запланированное на открытии мотосезона в поселке Нахабино подмосковного Красногорска 1 мая, отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Нахабинский мотоклуб «Градус» сообщает об изменениях в программе открытия сезона. В день открытия мотосезона состоятся только пробег мотоциклистов и мототрюки. В 14:00 назначен сбор мотоциклистов, в 16:00 - старт колонны.

Место встречи - поселок Нахабино, улица Школьная, дом 2.

Ранее в рамках открытия мотосезона анонсировали шоу-программу для всей семьи. Программа мероприятия изменена в связи с рекомендациями Роспотербнадзора.