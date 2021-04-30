РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Власти подмосковного Подольска озвучили стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря летом, их наполняемость составит 75%, сообщается на сайте администрации округа.

В текущем году во время летней оздоровительной кампании в Подольске будут функционировать три загородных муниципальных оздоровительных центра: МУ «ДЮОЦ «Ромашка», МУ ДЮОЦ «Мечта» и МУ ДЮОЦ «Родина». Каждый лагерь организует по четыре смены. Заезд первой запланирован на 1 июня. В летний период в муниципальных загородных оздоровительных центрах отдохнут более 1 828 детей.

Стоимость путевки в МУ «ДЮОЦ «Мечта» — 36 750 рублей за 21 день, в МУ «ДЮОЦ «Ромашка» — 30 450 рублей за 21 день, в МУ ДЮОЦ «Родина» — 33 600 рублей за 21 день.

Допустимая наполняемость оздоровительных лагерей увеличена до 75% от проектной вместимости, что на 25% больше по сравнению с 2020 годом. Таким образом, МУ ДЮОЦ «Мечта» примет 187 детей в смену, всего в период летней кампании здесь отдохнут 748 детей; в МУ ДЮОЦ «Ромашка» в каждой смене отдохнут 90 детей, всего за лето — 360; в МУ ДЮОЦ «Родина» в смену примут 180 детей, всего за лето — 720.

В «Мечте» первая смена пройдет с 1 по 21 июня, вторая — с 25 июня по 15 июля, третья — с 19 июля по 8 августа, четвертая — с 12 по 29 августа. В «Ромашке» проведут смены с 1 по 21 июня, с 24 июня по 14 июля, с 17 июля по 6 августа, с 9 по 29 августа. В «Родине» — с 1 по 21 июня, с 24 июня по 14 июля, с 17 июля по 6 августа, с 9 по 22 августа.

В оздоровительных центрах запланированы мероприятия, посвященные значимым датам. Это 240-летие со дня основания города Подольска и образования Подольского уезда, 80-летие начала Великой Отечественной войны, 80-летие подвига Подольских курсантов и битвы за Москву. Для воспитанников с учетом рекомендаций Роспотребнадзора организуют обширную программу на свежем воздухе: спектакли, конкурсы, концерты, викторины, спортивные мероприятия, аттракционы, выставки творческих работ.

Также на территории Подольска находится ведомственный оздоровительный центр «Полюс» Центрального банка РФ. В этом году он примет в смену 262 ребенка, всего в период летней кампании здесь отдохнут 786 детей. Первая смена — с 13 июня по 2 июля, затем с 11 по 31 июля и с 8 по 28 августа.