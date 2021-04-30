РИАМО - 30 апр. В столице от коронавируса вылечились еще 2008 человек, с начала пандемии после инфекции выздоровели 991 419 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 2662 случая Covid-19. Было госпитализировано 1084 человека.

Умерли в Москве за сутки еще 57 человек с коронавирусом. С начала пандемии скончались 18 315 человек, заразившихся инфекцией.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве оценило эпидемиологическую ситуацию в Москве как напряженную.

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