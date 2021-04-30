РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. В текущем году 7 региональных дорог отремонтируют в подмосковном Красногорске по нацпроекту, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего в Красногорске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 7 региональных дорог общей протяженностью более 17 км», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На муниципальной сети покрытие отремонтируют на 56 участках дорог, в том числе подъезды к деревням Гольево, Ивановское. В Красногорске заменят асфальт на проезде Чехова, улицах Ленина, Авангардной.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожные службы приступили к ремонту покрытия на Ильинском шоссе. Для удобства автомобилистов работы идут преимущественно по ночам.

Покрытие заменят на участке длиной 5,4 км от круговой развязки с Новорижским шоссе до развязки с Волоколамским шоссе. Работы выполнят с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.Благодаря наличию в составе ЩМА-20 более 70% щебня, значительно повышается износоустойчивость покрытия, что позволяет продлить межремонтные сроки.

По итогам голосования на портале «Добродел» в адресный перечень работ на региональной сети также вошел участок Путилковского шоссе от дома №2 по улице Новотушинской до реки Сходни – за его ремонт проголосовали свыше 320 жителей. Покрытие заменят на участке с 0 по 1,1 км, что позволит сделать выезд из деревни Путилково комфортным более чем для 35 тыс. жителей. Ремонт покрытия также будет выполнен с применением ЩМА-20.

Участок дороги «Пятницкое шоссе – Отрадное – Пятницкое шоссе» с 0 по 3,2 км также вошел в программу ремонта по итогам голосования на «Доброделе». В поселке Отрадное проживает порядка 20 тыс. человек, рядом с дорогой расположено несколько детских образовательных учреждений и церковь иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском.

В рамках программы ремонта покрытие будет обновлено на автодорогах «Глухово – Николо Урюпино», «Нахабино, улица Карбышева», «Митино – Ангелово» и «Аникеевка – Нахабино». Дорожные службы отфрезеруют старое покрытие, устроят новое с применением ЩМА-20 и асфальтобетона типа Б марки 2, укрепят обочины или заменят бордюрный камень и нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Всего в Московской области в этом сезоне отремонтируют около 1,7 тыс. дорог общей протяженностью 1,5 тыс. км. Завершить ремонтный сезон планируется осенью.​