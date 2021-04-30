РИАМО - 30 апр. За минувшие сутки в Москве выявили 2662 новых случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 092 811 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

В Москве продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Бесплатные прививки делают в поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Процедура длится около 40 минут.

Прививочные пункты от коронавируса продолжат работать на майских праздниках.

За сутки в России выявили 8 731 случай коронавируса. Умерли 397 человек с инфекцией, вылечились от Covid 8 406 человек.

С начала пандемии в стране выявили 4 805 288 случаев коронавируса. Скончались 110 128 человек, заразившихся Covid-19. Выздоровели от инфекции 4 427 946 человек.

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