РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Настоятель Троицкого храма в микрорайоне Павлино Балашихи иеромонах Лазарь (Беломоин) в преддверии Пасхи освятил 120 куличей для пожилых людей, благотворительную акцию к празднику организовал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, сообщили в пресс-службе депутата.

Вместе с Ефимовым 29 апреля в мероприятии приняли участие депутаты городского совета Ульяна Кондрякова и Галина Ченцова.

«Мы не первый год освящаем куличи, это традиционное мероприятие. С данным приходом и батюшкой мы взаимодействуем достаточно долго. У нас запланировано несколько адресов – ветеранские, благотворительные организации, организации инвалидов, в которые мы эти куличи развезем вместе с коллегами-депутатами. Это такая наша ежегодная акция», – сказал Ефимов.

120 освященных куличей безвозмездно будут переданы пожилым людям – жителям ближайших микрорайонов. Среди них представители ветеранской организации «Огонек», Советов ветеранов микрорайона Железнодорожный и Российского государственного аграрного заочного университета, комитета ТОС «Южный».

По словам иеромонаха Лазаря (Беломоина), читаются специальные молитвы, окропляется святой водой пасхальная снедь в течение всего дня в Великую субботу, чтобы люди смогли разговеться, вкушая эти продукты после ночной службы в праздник Пасхи, но так как эти куличи необходимо распространить среди пожилых людей, инвалидов, то их освятили заранее.

После освещения куличей Кондряковой вручили приходскую грамоту за труды по организации благотворительной реставрации Троицкого храма. Также в рамках этих работ ведется промывка от копоти и косметический ремонт живописи. Подобные работы здесь не проводились много лет.