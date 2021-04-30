РИАМО - 30 апр. Новая станция Печатники МЦД-2 построена на 60%, ее откроют в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция возводится между станциями Текстильщики и Люблино на границе районов Печатники и Текстильщики, здесь же возводится станция Большой кольцевой линии метро и Юго-Восточная хорда.

На текущий момент на объекте закончили монтаж металлоконструкций надземного пешеходного перехода, ведется его остекление. Кроме того, в рамках работ частично возведена одна платформа, на второй устанавливается навес.

В скором времени здесь появится современный городской вокзал, в состав которого войдут две платформы с навесами во всю длину, а также надземный переход с двумя пассажирскими вестибюлями.

По планам, внутри разместятся турникеты, кассы, залы ожидания и туалетные комнаты. Станцию сделают удобной для всех пассажиров — там будут восемь эскалаторов и четыре лифта. Уже к 2030 году станцией могут начать пользоваться порядка 11 тыс. пассажиров в сутки.

Новый транспортно-пересадочный узел «Печатники» позволит объединить МЦД, метро и наземный московский транспорт. С новой станции к имеющейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро и возводящейся станции БКЛ будет вести крытая пешеходная галерея с двумя выходами.

В настоящее время пассажиры МЦД-2 могут пересесть на станцию метро «Печатники» со станции Люблино МЦД-2. Пересадка займет порядка 15 минут. После открытия станции на пересадку на метро уйдут считаные минуты.

Районы Печатники и Текстильщики в этом месте разделены железной дорогой, однако благодаря новой станции МЦД-2 у жителей Люблинской улицы появится быстрый и удобный переход через дорогу прямо к метрополитену. На текущий момент для того, чтобы люди могли попасть в метро, им нужно идти порядка 30 минут.

С открытием станции новые удобные маршруты появятся более чем у 360 тыс. жителей районов Печатники, Текстильщики и Люблино.

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