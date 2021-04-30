РИАМО - 30 апр. Экипаж патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ленинскому округу, находясь на патрулировании, заметил в районе деревни Спирово в Подольске густой столб дыма. Полицейские предупредили местных жителей о пожаре и помогли пожилой женщине покинуть здание, на которое мог перекинуться огонь, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Экипаж после того, как заметил дым, направился к месту пожара. Там горела крыша пристройки одного из домов, хозяин которого был на улице. Он рассказал полицейским, что огонь перекидывается на соседний дом, где проживает одинокая пожилая женщина. После этого правоохранители оценили ситуацию и сообщили о происшествии в дежурные части УМВД, МЧС.

Далее командир отдельной роты, капитан полиции Эмиль Мухин, а также полицейские мобильного взвода - лейтенант полиции Александр Мирошин и старший сержант полиции Алексей Наумов, которые были в составе экипажа, начали стучать в окна соседних домов и оповещать людей о пожаре. Пенсионерка проснулась от шума и открыла дверь. Далее правоохранители сказали ей, что в деревне пожар. После женщина начала собирать необходимые вещи, и, когда была готова, полицейские вывели ее из дома.

После того, как граждане покинули дома, правоохранители начали тушить пожар ведрами с водой и с помощью шланга для полива. Так полицейские не давали огню распространиться дальше.

После того, как на место прибыли пожарные, огонь был ликвидирован. Охрана общественного порядка осуществлялась полицейскими до того момента, пока пожар не был потушен.

На текущий рассматривается вопрос о поощрении полицейских руководством УМВД за добросовестное исполнение служебных обязанностей.