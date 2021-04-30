РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. В рамках первого этапа реновации в Балашихе планируют снести 16 аварийных домов и расселить 750 человек, реализация программы начнется уже в текущем году, сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.

Мероприятие провели 29 апреля во Дворце культуры «Балашиха». В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«С 2017 года мы приступили к постепенному обследованию ветхого жилья, признанию его аварийным и расселению жителей домов в рамках региональных и федеральных программ. За это время было снесено 13 аварийных домов, расселено 486 семей. На сегодняшний день в городе признаны аварийными еще 22 многоквартирных дома», - сказал Юров.

Он добавил, что совместно с правительством Московской области они готовят документы для начала программы реновации. Ее реализация начнется уже в текущем году.

«В рамках первого этапа будет снесено 16 аварийных домов, расселено более 750 человек. Это дома по улице Зеленой, Почтовой, Кучинскому шоссе, а также аварийные дома, расположенные в частном секторе в микрорайоне Никольско-Архангельский», - подчеркнул Юров.