РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Более 180 ключей планируют вручить участникам долевого строительства в Балашихе в четвертом квартале текущего года, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.

Мероприятие провели 29 апреля в ДК «Балашиха». В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Пять лет назад одним из наиболее острых вопросов нашего города был вопрос обманутых дольщиков. Всего на территории города было 33 брошенных недостроенных дома, более 5 тыс. граждан ждали получения ключей от своего жилья. Сегодня осталось всего два таких объекта и 181 участник долевого строительства», - сказал Юров.

Он добавил, что совместно с министерством жилищной политики Московской области была проведена огромная работа с застройщиками, дольщиками, привлечением инвесторов. В 2020 году были введены в эксплуатацию два корпуса в Павлине, четвертый корпус ЖК «МАРЗ». Пятый был введен в апреле текущего года. Дольщики уже получили ключи и приступили к долгожданному ремонту.

«Последние объекты, находящиеся у нас на контроле - три малоэтажных корпуса на Леоновском шоссе и ЖК «Салтыковка-престиж». Здесь тоже привлечен новый инвестор, и в 4 квартале текущего года эти объекты будут введены, каждый из 181 дольщика получит ключи от своих квартир», - подчеркнул Юров.