РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Более 180 ключей планируют вручить участникам долевого строительства в Балашихе в четвертом квартале текущего года, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.
Мероприятие провели 29 апреля в ДК «Балашиха». В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.
Он добавил, что совместно с министерством жилищной политики Московской области была проведена огромная работа с застройщиками, дольщиками, привлечением инвесторов. В 2020 году были введены в эксплуатацию два корпуса в Павлине, четвертый корпус ЖК «МАРЗ». Пятый был введен в апреле текущего года. Дольщики уже получили ключи и приступили к долгожданному ремонту.
«Последние объекты, находящиеся у нас на контроле - три малоэтажных корпуса на Леоновском шоссе и ЖК «Салтыковка-престиж». Здесь тоже привлечен новый инвестор, и в 4 квартале текущего года эти объекты будут введены, каждый из 181 дольщика получит ключи от своих квартир», - подчеркнул Юров.
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