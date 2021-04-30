РИАМО - 30 апр. Тематический поезд в благодарность врачам, которые работали в период пандемии коронавирусной инфекции, запустили в Московском метрополитене, внутри поезда пассажиры могут прочитать реальные истории из жизни 22 столичных медиков, передает корреспондент РИАМО.

«Это знаменательный день для всего транспортного комплекса. Мы запускаем один из самых любимых своих поездов - это поезд, посвященный медикам города Москвы и не только Москвы. Поезд, который сегодня выйдет из депо, посвящен тем людям, которые с самого начала были на передовой борьбы с коронавирусом», - сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что поезд был выбран путем голосования 175 тысяч москвичей на портале «Активный гражданин».

Внутри поезда пассажиры могут прочитать реальные истории из жизни 22 столичных медиков, которые работали во время пандемии.

«Полгода этот поезд будет ходить на линиях метро. Если потребуется, он (период работы поезда – ред.) будет продлен на столько времени, на сколько нужно», - заключил Ликсутов.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, запуск поезда - это возможность отдать дань уважения медицинским работникам.

«Я рада, что сегодня мы имеем возможность отдать дань уважения медицинским работникам, что с сегодняшнего дня в Москве будет ходить поезд, в котором есть живые, реальные истории, воспоминания московских медиков. Больше года уже длится марафон борьбы с коронавирусом, и эта инфекция затронула каждого из нас. Локомотивом борьбы с коронавирусом стали врачи, медсестры скорой, поликлиник, больниц, что вынудило их иногда на дни, недели, а то и месяцы покидать своих детей, семьи и отдавать всех себя пациентам», - отметила Ракова.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>