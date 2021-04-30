РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. В 2022 году в Балашихе планируют начать реконструкцию стадиона «Труд», проект готов и прошел необходимую экспертизу, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.

За последние 5 лет в городском округе было открыто четыре спортивных объекта. В 2017 году — ФОК с бассейном на улице Заречной, футбольный центр «Метеор» с двумя крытыми полями, в 2018 году — центр имени Е.А. Донской в микрорайоне Дзержинского, а в 2019 году — ФОК в микрорайоне Заря.

«Следующий этап — это реконструкция стадиона «Труд». Проект полностью готов, прошел необходимую экспертизу. Начать строительные работы планируем в 2022 году. Обустроим на территории новое универсальное поле с искусственным покрытием для футбола и бейсбола, построим ФОК с большим универсальным спортивным залом»,- сказал Юров.

Он добавил, что также планируется капитально отремонтировать стадион «Строитель» и спорткомплекс «Орион».

Юров также отметил, что на развитие спортивных объектов привлекают не только бюджетные средства, но и средства инвесторов.

«Сегодня в рамках частного партнерства мы готовим документы для начала проекта по реконструкции спортивного стадиона «Керамик». За счет инвестора планируем полностью реконструировать бассейн, дополнительно построить крытую ледовую площадку, универсальный игровой зал, дополнительные залы для проведения индивидуальных и групповых занятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе», - подчеркнул Юров.