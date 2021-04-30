РИАМО - 30 апр. В Москве завершилось обучение участников второго потока акселератора GoGlobal для экспортно ориентированного ИТ-бизнеса, 20 участников второго потока конкурсной программы заключили контракты с зарубежными заказчиками на 530 тыс. долларов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Второй поток оказался даже успешнее — компании начали работать с заказчиками из 24 государств, включая Китай, США и Швецию. Общая сумма уже подписанных соглашений превышает 530 тысяч долларов. И готовятся контракты еще примерно на 470 тысяч», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2020 году команды первого потока заключили контракты на 650 тыс. долларов. Прием заявок на участие во втором потоке начался осенью 2020 года. Участники проекта изучали иностранные языки, учились увеличивать зарубежную клиентскую базу, вели маркетинговую подготовку и улучшали бизнес-процессы. В конце обучения они презентовали наставникам и потенциальным инвесторам стратегию экспорта своей продукции и план работы на несколько лет.

По словам Сергуниной, в этом году планируется провести еще два акселератора. В каждом из них примут участие до 30 московских разработчиков перспективных IT-решений.

85% стоимости трехмесячной программы финансируется за счет Московского экспортного центра. Оставшиеся 15% должны заплатить участники. Их отбирают в ходе конкурса.

По словам генерального директора «Акселератора ФРИИ» Дмитрия Калаева, разработанная в «Акселераторе ФРИИ» методология помогает предпринимателям запускать продажи за границей осознанно с минимальными вложениями и без релокации команды, получая стабильно высокие результаты для бизнеса. Сейчас участники программы обладают хорошим набором инструментов для дальнейшего наращивания международных продаж.

Одна из основных задач Московского экспортного центра — увеличение числа московских экспортеров и помощь в продвижении их продукции на зарубежных рынках, для этих целей правительство Москвы выделяет средства.

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