РИАМО - 30 апр. Биржевой курс американского доллара вырос на старте сессии Московской биржи в пятницу и составил 74,74 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, официальный курс национальной валюты США на пятницу составляет 74,74 рубля.

Евро было оценено в 90,42 рубля.

Ранее Центробанком было обнаружено рекордное число фальшивых долларовых купюр. Так, в I квартале 2021 года в РФ выявили 6,08 тыс. фальшивых банкнот иностранных государств. Данный показатель в 15 раз больше того, что был отмечен в прошлом квартале.