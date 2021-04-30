РИАМО - 30 апр. Оперативники ФСБ России в рамках расследования уголовного дела задержали адвоката Ивана Павлова, юрист был задержан в номере московской гостиницы, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Евгения Смирнова, обыск у Павлова связан с его профессиональной деятельностью.

Согласно информации пресс-службы правозащитного объединения «Команда 29», которое основал Павлов, юриста задержали по делу о разглашении данных предварительного расследования.

Павлов известен по работе с делами о госизмене. Он защищает экс-топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карину Цуркан, которую осудили за шпионаж, экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Павлов также был защитником ученого Виктора Кудрявцева, который скончался на 78-м году жизни.