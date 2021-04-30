РИАМО - 30 апр. ОАО «РЖД» предоставят 11 земельных участков на юге и юго-востоке столицы в рамках организации движения на участке МЦД-2 Подольск - Нахабино, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на юге города для реконструкции станции Царицыно в аренду передается участок, ориентировочная площадь которого составляет 0,2 га.

На юго-востоке города в аренду ОАО «РЖД» предоставят десять земельных участков, их ориентировочная площадь также составляет порядка 0,2 га. Участки необходимы для того, чтобы возвести остановочный пункт Печатники.

Пятова отметила, что участки ОАО «РЖД» предоставили на срок 11 месяцев 28 дней. На текущий момент они свободны от застройки.

Решение о предоставлении участков было одобрено ГЗК столицы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

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