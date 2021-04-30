РИАМО - 30 апр. В столице в активную стадию цветения вступила береза, кроме того, вслед за ольхой и орешником на озелененных территориях мегаполиса распустились цветы клена, сообщает пресс-служба департамента природопользования

и охраны окружающей среды Москвы.

Пыльца березы – один из самых сильных аллергенов. Ее пыление длится в основном 15-20 дней, и в текущем году спад этого процесса ожидается к середине майских праздников. В настоящее время из-за длительных апрельских и майских осадков концентрация аллергена снижается. Осадки фактически вымывают пыльцу из воздуха, тем самым помогая гражданам, которые страдают сезонной аллергией.

Суммарная доля березы в составе зеленого фонда столицы составляет около 11%. Наиболее распространен на московских озелененных территориях клен - это 30% всех городских деревьев.

Согласно информации реестра зеленых насаждений, самое большое количество берез и кленов растет в районах Измайлово, Сокольники и Филевский Парк, а также в парках «Кузьминки-Люблино» и «Царицыно».

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