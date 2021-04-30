РИАМО - 30 апр. Минобороны России обнародовало порядок проезда техники и пролета авиации на параде Победы в столице, так, в состав механизированной колонны в столице было включено свыше 190 образцов военной техники, включая танки, сообщает РИА Новости.

В перечень техники, которая примет участие в параде, вошли пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства «Тайфун», оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, зенитные ракетные комплексы, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили, автомобили военной полиции и другие.

В воздушной части парада задействуют пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30см и МиГ-29, «Беркуты» на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолетов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолетов МиГ-31к и Су-57 и штурмовиков Су-25.

В параде, который пройдет на Красной площади 9 мая, поучаствуют свыше 12 тыс. военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

В прошедшем году из-за Covid-19 9 мая состоялась только воздушная часть парада. Основной парад прошел 24 июня. В этом году парад Победы планируют провести в обычном режиме.

Видео прибытия военной техники в центр Москвы на репетицию парада Победы>>