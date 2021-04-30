РИАМО - 30 апр. В столичных центрах «Моя карьера» в мае пройдут бесплатные тренинги для развития soft skills, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего запланировано 197 занятий.

«Наличие у кандидата soft skills повышает вероятность его трудоустройства на 30%. На наших бесплатных тренингах слушатели могут овладеть как новыми для себя знаниями, так и усовершенствовать те, что у них уже есть», - сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Щвец.

Одно занятие в среднем длится около трех часов. Соискатели смогут посещать несколько тренингов.

11 мая в 10:00 состоятся занятия «Глубинные коммуникации для жизни и работы» и «Как концентрировать внимание на приоритетах». 17 мая пройдет первый модуль «Эмоциональный интеллект. Мои эмоции», а 20 мая - «Эмоциональный интеллект. Эмоции других».

Кроме того, 20 мая также слушатели научатся справляться со стрессом в рамках занятий «Как управлять своей работоспособностью. Стресс-менеджмент». 28 мая состоится мероприятие «Самомотивация для поиска работы». ​

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