РИАМО - 30 апр. Пользователи Сети могут посмотреть подборку экспонатов к 1 Мая, которую подготовил проект «Музейная Москва онлайн». Среди экспонатов - фотографии и различные документы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

К Празднику Весны и Труда были отобраны десятки оцифрованных материалов. Благодаря им пользователи Сети могут узнать, как отмечали 1 Мая в разное время. Например, как украшали Москву в 1930-е годы, как Великая Отечественная война сказалась на празднике и сколько трудящихся участвовало в демонстрациях на Красной площади в конце 1950-х.

Так, «Мультимедиа-арт-музей» предлагает ознакомиться с фотографией живописца и графика Александра Родченко, Музей обороны Москвы поделился письмом девочки Милы. Музей Москвы представил коллекцию фотографий первомайских демонстраций в конце 1950 годов.

Образцами праздничных открыток поделился музей-заповедник «Кузьминки-Люблино». ​

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